В МИД Украины предложили заключить новый договор о дружбе с РФ

Украине и России необходимо заключить договор о дружбе «на новых основаниях». Соответствующее заявление сделала заместитель главы украинского МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

По ее мнению, новый договор должен предусматривать правовые инструменты разрешения разногласий между двумя странами.

«Любые отношения с Россией должны уже строиться на совсем иных основаниях и выходить из совсем иных реалий, чем это было в 90-х», — заявила замминистра в эфире украинской радиостанции «Новое время».

Напомним, 14 марта, в украинском МИД подготовили несколько вариантов приостановки действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя инициативу украинского МИД, заявил, что подобными действиями Украина «стреляет себе в ногу».