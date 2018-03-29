Сотрудников генконсульства РФ в Сиэтле распределят в другие миссии

Сотрудники закрывающегося генконсульства РФ в Сиэтле будут работать в российских генконсульствах в Хьюстоне и Нью-Йорке, а так же в посольстве России в Вашингтоне. Соответствующее заявление сделал консул-советник РФ в Сиэтле Халит Айсин.

Как пишет «РИА Новости», Айсин подчеркнул, что исключение составят те дипломаты, срок командировки которых подходит к концу.

В США 26 марта заявили о высылке 60 российских дипломатов, а также о закрытии генконсульства России в Сиэтле. К подобным мерам присоединились еще 19 государств. Такие действия стран Запада связаны с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.

Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву, при этом не предоставив никаких доказательств. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.