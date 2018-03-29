Киев готов направить военных в Мали - постпред Украины при ООН

Украина готова предоставить ООН военнослужащих для миротворческой миссии организации в Мали. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

«Как ранее объявил президент Украины, мы готовы расширить географию нашей вовлеченности в операции ООН по поддержанию мира. Так, например, мы готовы участвовать в миссии ООН в Мали», - заявил украинский представитель на заседании Совбеза ООН.

Из 15 развернутых на данный период времени миротворческих операций, самые крупные контингенты находятся в Мали, Демократической республике Конго, Центральноафриканской республике и Южном Судане. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совете Безопасности организации сообщил, что с начала отправки в 2013 году миссии в Мали, в стране были убиты свыше 140 миротворцев.