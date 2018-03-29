Мэй и Меркель договорились противостоять «усилившейся агрессии» со стороны России

Британский премьер-министр Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель договорились вместе противостоять якобы «усилившейся агрессии» со стороны РФ. Об этом говорится в заявлении официального представителя канцелярии офиса премьера Великобритании по итогам телефонных переговоров между Мэй и Меркель.

«Премьер-министр начала разговор с того, что поблагодарила канцлера за надежную поддержку и солидарность после произошедшего в Солсбери нападения. Канцлер и премьер-министр сошлись на необходимости продолжения совместной работы по противостоянию усилившейся агрессии со стороны России», - приводит РИА Новости текст заявления.

Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву, при этом не предоставив никаких доказательств. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.

В США 26 марта заявили о высылке 60 российских дипломатов, а также о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. Кроме того, к подобным мерам присоединились еще 19 стран. Такие меры были приняты на фоне отравления Сергея Скрипаля.

Ранее сообщалось, что Вена обвинила Лондон в давлении в связи с «делом Скрипаля». По словам главы австрийского МИД, британский посол в Австрии неоднократно пытался давить на официальные структуры в Вене, чтобы вынудить к высылке из страны российских дипломатов.