Австрия обвинила Великобританию в давлении в связи с «делом Скрипаля»

Британский посол в Австрии неоднократно пытался давить на официальные структуры в Вене, чтобы вынудить к высылке из страны российских дипломатов. Соответствующее заявление сделала глава австрийского МИД Карин Кнайсль.

«В понедельник, когда я была в Косово, я согласовала свои действия с федеральным канцлером по вопросу нашей позиции, которая известна», — заявила Кнайсль, объяснив этим «внятное и категорическое» заявление официальной Вены об отказе высылать дипломатов РФ.

По словам австрийского министра иностранных дел, это принципиальная позиция Австрии, поскольку государство крайне редко использует высылку дипломатов.

«Именно в критические моменты нужно оставлять открытыми каналы», — подчеркнула Кнайсль.

Также Карин Кнайсль заявила, что Австрия готова выступить в качестве посредника по урегулированию отношений между Великобританией и Россией, обострившихся в связи с так называемым «делом Скрипаля».

Ранее сообщалось, что финские депутаты заявили о несогласии с обвинениями Великобритании в адрес РФ по делу Скрипаля.

Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву, при этом не предоставив никаких доказательств. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.

В США 26 марта заявили о высылке 60 российских дипломатов, а также о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. Кроме того, к подобным мерам присоединились еще 19 стран. Такие меры были приняты на фоне отравления Сергея Скрипаля и его дочери.