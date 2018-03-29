Верховный суд не стал возвращать Марсову полю в Санкт-Петербурге статус гайд-парка

Российский Верховный суд отказался вернуть Марсово поле в Санкт-Петербурге в список публичных площадок, на которых разрешено проведение митингов и протестных акций без согласования с властями города.

Соответствующее заявление сделал представитель истцов, обратившихся осенью прошлого года в Санкт-Петербургский суд с требованием вернуть Марсову полю статус гайд-парка, Сергей Голубок.

«Верховный суд оставил в силе решение Санкт-Петербургского городского суда», — приводит «РИА Новости» слова юриста.

По данным информагентства, правительство Петербурга исключило Марсово поле из списка мест, где разрешается проводить митинги и акции без согласования, в августе прошлого года. С предложением пересмотреть статус Марсова поля обратился Общественный совет МВД Санкт-Петербурга после несанкционированной акции, которая прошла 12 июня 2017 года.