Кадыров готов найти глумившегося над трагедией в Кемерово украинского пранкера

Если перед руководителем Чеченской республики Рамзаном Кадыровым поставят задачу найти украинского пранкера Никиту Кувикова, известного в Интернете под псевдонимом Евгений Вольнов, который распространил слухи о 300 погибших во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», то он ее выполнит. Такое заявление сделал министр печати Чечни Джамбулат Умаров.

Как рассказал Умаров радиостанции «Говорит Москва», власти региона считают, что у правоохранительных органов РФ много возможностей для того, чтобы найти и привлечь к ответственности украинского пранкера. Однако и Рамзан Кадыров в случае необходимости выполнит эту задачу «очень филигранно, и враги России будут наказаны».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против пранкера Никиты Кувикова, известного в Интернете под псевдонимом Евгений Вольнов, который распространял ложные сведения о числе жертв страшной трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Возбуждение ненависти или вражды». Украинцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Позже стало известно, что Басманный суд Москвы по требованию Следственного комитета России заочно арестовал украинского пранкера Никиту Кувикова.