Назначен новый начальник Главного управления Росгвардии по Москве
Указом президента РФ начальником Главного управления Росгвардии по Москве назначен полковник Михаил Воробьев.
Фото: rosgvard.ru
Полковник Михаил Воробьев назначен на должность начальника главного управления Росгвардии по Москве.
«Указом президента Российской Федерации начальником Главного управления Росгвардии по Москве назначен полковник Михаил Воробьев, ранее возглавлявший управление Росгвардии по Волгоградской области», - сообщается на сайте Росгвардии.
Ранее Михаил Воробьев руководил УВД Одинцовского района подмосковного главка МВД. Затем он возглавлял межмуниципальное управление МВД РФ «Одинцовское» Московской области. После окончания Академии управления