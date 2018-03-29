В США задержан молодой человек, угрожавший устроить стрельбу в одной из школ

Полиция Пенсильвании задержала иностранного школьника за угрозу «перестрелять школу». По данным телеканала ABC News, молодому человеку предъявили обвинения в «террористической угрозе».

По словам представителя полиции Майкла Читвуда, задержанный школьник из Тайваня Ан Тсо Сун, который приехал в США по обмену, попросил своего одноклассника не приходить в учебное заведение 1 мая, поскольку он «собирался перестрелять школу». Впоследствии, по данным полиции, юноша назвал свои слова шуткой.

Читвуд добавил, что у задержанного 18-летнего тайванца дома были найдены разгрузочный жилет, арбалет с прицелом и фонарем, стрелы, 29 патронов калибра 9 миллиметров, удавка, лыжная маска в военном стиле и наушники для стрельбы.

Кроме того, после изучения планшетного компьютера, который тайванец получил во временное пользование в школе, правоохранители установили, что задержанный искал возможность купить стрелковое оружие, такое как АК-47 и AR-15.

По данным телеканала, сейчас юноша находится под стражей и ожидает прохождения психологической экспертизы.