Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире «дело Скрипаля» ТЕГИ

Финские депутаты не согласны с обвинениями Великобритании в адрес РФ по делу Скрипаля

Роман Захаров
23:58 28.03.2018
Депутат от «Истинных финнов» назвал «абсолютно идиотским» решение властей Финляндии о высылке из страны российских дипломатов.
Финские депутаты не согласны с обвинениями Великобритании в адрес РФ по делу Скрипаля
Фото: I-Images ZUMAPRESS.com Globallookpress

Депутат партии от «Истинных финнов», экс-комиссар хельсинской полиции Том Паккалэн считает, что британская версия о виновности Москвы в отравлении Сергея Скрипаля является дезинформацией. По словам бывшего полицейского, учитывая его внушительный опыт уголовных расследований, он не видит «русского следа» в деле.

«Если бы я был следователем по этому делу, Россия не была бы моим подозреваемым. Я не верю, что Россия стоит за атакой в Солсбери. У России нет мотива», - написал Так Паккалэн в своем блоге.

Депутат от партии «Истинных финнов» отметил, что британский шпион Сергей Скрипаль «был освобожден как ненужный в 2010 году в рамках обмена заключенных». По мнению бывшего комиссара полиции Хельсинки, «невозможно представить, чтобы русские совершили это покушение, которое указывало бы прямо на них и вероятно имело бы серьезные последствия для России».

«Обнаружить яд советского производства в теле жертвы - это то же самое, как оставить на месте преступления патрон с надписью на кириллице или оставить на месте преступления визитку сотрудника российских спецслужб», - подчеркнул Так Паккалэн.

Бывший сотрудник финской полиции при этом добавил, что «если кого-то хотят убить таким образом, он был бы уже мертв». По мнению Паккалэна, скорее всего, во время отравления была использована «менее опасная подделка».

«Тот, кто стоит за покушением, хотел именно подставить Россию. Чтобы анализировать мотивы, надо думать, кому это выгодно. Для России здесь выгод нет. Для Британии есть», - заявил финский депутат.

По мнению бывшего комиссара, после отравления Скрипаля Британии, которую ранее «все обвиняли из-за брексита», удалось переключить внимание на РФ. Он также подчеркнул, что эта ситуация выгодна и для Украины.

«Для Украины ситуация выгодная. Украина хочет продолжения антироссийских санкций и их усиления», - написал политик.

При этом депутат добавил, что не считает, что «как государство Украина замешана в этом деле», однако, по мнению Паккалэна, «в этой стране есть разные деятели».

«Презумпция невиновности - основа западной правовой системы. Дело неясное. Сначала надо все расследовать. Приведенные факты меня не убеждают, и поэтому считаю, что решение Финляндии о высылке дипломата является абсолютно идиотским», - резюмировал Так Паккалэн.

Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву, при этом не предоставив никаких доказательств. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.

В США 26 марта заявили о высылке 60 российских дипломатов, а также о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. Кроме того, к подобным мерам присоединились еще 19 стран. Такие меры были приняты на фоне отравления Сергея Скрипаля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Путин призвал к прозрачности и объективности в расследовании трагедии в Кемерове
Дата28.03.2018, 17:21
Путин призвал к прозрачности и объективности в расследовании трагедии в Кемерове
В Минобороны рассказали об арктических полетах к Америке впервые со времен СССР
Дата28.03.2018, 16:40
В Минобороны рассказали об арктических полетах к Америке впервые со времен СССР
По завершении сезона 2018/19 КХЛ покинет минимум один клуб
Дата28.03.2018, 15:55
По завершении сезона 2018/19 КХЛ покинет минимум один клуб
Удар стального «Стрижа»: летчики пилотажной группы ВКС из Кубинки отработали защиту воздушных рубежей
Дата26.03.2018, 15:11
Удар стального «Стрижа»: летчики пилотажной группы ВКС из Кубинки отработали защиту воздушных рубежей
Российские вооружения показали на военном параде в Мьянме
Дата27.03.2018, 17:57
Российские вооружения показали на военном параде в Мьянме
Тайна гибели Гагарина: почему спустя полвека после трагедии споры о ней не утихают
Дата27.03.2018, 08:39
Тайна гибели Гагарина: почему спустя полвека после трагедии споры о ней не утихают
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
«дело Скрипаля»
23:58 В стране и мире
Финские депутаты не согласны с обвинениями Великобритании в адрес РФ по делу Скрипаля
18:04 В стране и мире
Скрипаля могло отравить ЦРУ - польский политик
16:10 В стране и мире
Великобритания поблагодарила МИД РФ за «придание большей огласки» презентации по делу Скрипаля
15:52 В стране и мире
В ОЗХО считают, что Великобритания имела право не консультироваться с Россией по «делу Скрипаля»
12:36 В стране и мире
Друг Скрипаля попросил отключить шпиона и его дочь от аппаратов жизнеобеспечения
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
22:57 В стране и мире
Следователи Скотланд-Ярда нашли место отравления Скрипалей
22:15 В стране и мире
Россия «вдумчиво» ответит Западу на дипломатическую войну - МИД РФ
19:00 В стране и мире
В Москве вооруженные люди напали на отделение Бинбанка
17:35 В стране и мире
Видео
Суд арестовал техдиректора ТЦ в Кемерове
16:47 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры с места пожара в Петербурге
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Не оправдали надежд: в Сети опубликованы кадры «взбесившихся» американских противоракет Видео
Не оправдали надежд: в Сети опубликованы кадры «взбесившихся» американских противоракет
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета Видео
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва Видео
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота» Видео
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота»
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР Видео
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР
Толстый кот-миротворец мгновенно остановил драку: видео Видео
Толстый кот-миротворец мгновенно остановил драку: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.