Финские депутаты не согласны с обвинениями Великобритании в адрес РФ по делу Скрипаля

Депутат партии от «Истинных финнов», экс-комиссар хельсинской полиции Том Паккалэн считает, что британская версия о виновности Москвы в отравлении Сергея Скрипаля является дезинформацией. По словам бывшего полицейского, учитывая его внушительный опыт уголовных расследований, он не видит «русского следа» в деле.

«Если бы я был следователем по этому делу, Россия не была бы моим подозреваемым. Я не верю, что Россия стоит за атакой в Солсбери. У России нет мотива», - написал Так Паккалэн в своем блоге.

Депутат от партии «Истинных финнов» отметил, что британский шпион Сергей Скрипаль «был освобожден как ненужный в 2010 году в рамках обмена заключенных». По мнению бывшего комиссара полиции Хельсинки, «невозможно представить, чтобы русские совершили это покушение, которое указывало бы прямо на них и вероятно имело бы серьезные последствия для России».

«Обнаружить яд советского производства в теле жертвы - это то же самое, как оставить на месте преступления патрон с надписью на кириллице или оставить на месте преступления визитку сотрудника российских спецслужб», - подчеркнул Так Паккалэн.

Бывший сотрудник финской полиции при этом добавил, что «если кого-то хотят убить таким образом, он был бы уже мертв». По мнению Паккалэна, скорее всего, во время отравления была использована «менее опасная подделка».

«Тот, кто стоит за покушением, хотел именно подставить Россию. Чтобы анализировать мотивы, надо думать, кому это выгодно. Для России здесь выгод нет. Для Британии есть», - заявил финский депутат.

По мнению бывшего комиссара, после отравления Скрипаля Британии, которую ранее «все обвиняли из-за брексита», удалось переключить внимание на РФ. Он также подчеркнул, что эта ситуация выгодна и для Украины.

«Для Украины ситуация выгодная. Украина хочет продолжения антироссийских санкций и их усиления», - написал политик.

При этом депутат добавил, что не считает, что «как государство Украина замешана в этом деле», однако, по мнению Паккалэна, «в этой стране есть разные деятели».

«Презумпция невиновности - основа западной правовой системы. Дело неясное. Сначала надо все расследовать. Приведенные факты меня не убеждают, и поэтому считаю, что решение Финляндии о высылке дипломата является абсолютно идиотским», - резюмировал Так Паккалэн.

Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву, при этом не предоставив никаких доказательств. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.

В США 26 марта заявили о высылке 60 российских дипломатов, а также о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. Кроме того, к подобным мерам присоединились еще 19 стран. Такие меры были приняты на фоне отравления Сергея Скрипаля.