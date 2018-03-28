Семья Олега Анофриева назвала причину смерти артиста

Народный артист России Олег Анофриев в последнее время болел. Об этом журналистам рассказал его зять Сергей.

«Папа скончался сегодня в 12:45. Он болел, плюс возраст», — приводит ТАСС слова зятя народного артиста.

В среду 28 марта на 88-м году жизни умер советский и российский актер, народный артист Олег Анофриев. Об этом на своей странице в Instagram сообщил его коллега Александр Олешко. Как рассказал Олешко в комментарии телеканалу «Звезда», актер скончался в Подмосковье.

Проститься с народным артистом России можно будет в пятницу, 30 марта, в Центральной клинической больнице.

Олег Анофриев исполнил и записал более 200 песен. Его голос зрители слышали в фильмах «Земля Санникова» и «Принцесса цирка», мультфильмах «Бременские музыканты» и «Как Львенок и Черепаха пели песню». Олег Анофриев сыграл в советских фильмах «Будьте моим мужем», «Там, на неведомых дорожках...», «Человек с бульвара Капуцинов».