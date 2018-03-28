Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского пранкера Евгения Вольнова

Басманный суд российской столицы по требованию Следственного комитета (СК) России заочно арестовал украинского пранкера, который намеренно распространял слухи о «сотнях жертв» пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия», — заявила Царева.

Кроме того, по сообщениям СК РФ, в ближайшее время пранкер будет объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против пранкера Никиты Кувикова, известного в Интернете под псевдонимом Евгений Вольнов, который распространял ложные сведения о числе жертв страшной трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Возбуждение ненависти или вражды». Украинцу грозит до пяти лет лишения свободы.