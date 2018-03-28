Следователи Скотланд-Ярда нашли место отравления Скрипалей

В сообщении, распространенном британской полицией, говорится, что самая высокая концентрация отравляющего вещества обнаружена на входной двери дома Скрипалей. Что дало основания предположить, что именно здесь пострадавшие впервые подверглись воздействию яда.

Тем не менее, утверждают следователи, угрозы для окружающих отравленная дверь не представляет.

«Те, кто живет по соседству со Скрипалями, могут увидеть, что полицейские проводят обыски, но я хочу заверить, что риск остается низким и наши обыски являются мерой предосторожности», — отметил старший координатор национальных усилий по борьбе с терроризмом Дин Хейдон.

Несмотря на подобные «успехи», в Скотланд-Ярде не скрывают того, что расследование инцидента в Солсбери займет несколько месяцев, Об этом сообщает РИА Новости.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в парке в Солсбери 4 марта. В инциденте британская сторона практически сразу обвинила Россию. «Дело Скрипалей» переросло в настоящую дипломатическую войну против России, считают в МИД РФ.