Полиция нашла брошенную машину ограбивших отделение Бинбанка в Москве

Полицейские нашли брошенный автомобиль Hyundai, на котором с места преступления скрылись ограбившие отделение Бинбанка в районе Сокольников в Москве. Самих нападавших пока задержать не удалось, сообщает РИА Новости.

«Машина Hyundai обнаружена брошенной. Ведутся дальнейшие поиски злоумышленников», - приводит агентство сообщение правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что вооруженное ограбление отделения Бинбанка произошло на востоке Москвы. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Юрия Титова, в нападении участвовали пять человек, которые были одеты в камуфляжную форму. Известно, что нападавшие украли сто тысяч долларов США. В Москве объявлен план «Перехват».