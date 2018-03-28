Север Индии атаковали тигры-людоеды

Все нападения происходили в районе Лахимпур-Хери в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Дикие кошки нападали на крестьян, работавших на полях сахарного тростника, сообщает британская DailyMail на своем сайте.

Ужасающие кадры, снятые на мобильные телефоны очевидцами тигриных атак, наводят тоску на крестьян окрестных деревень. Крестьяне жалуются на то, что, несмотря на многочисленные просьбы обеспечить защиту от нападений хищников-людоедов, владельцы сельскохозяйственных предприятий ничего не предпринимают.