Грузии следует отменить закон «Об оккупированных территориях» - МИД РФ

МИД РФ по итогам консультаций в Женеве по Закавказью опубликовало заявление, в котором сообщается, что властям Грузии следует отменить закон «Об оккупированных территориях» и начать прямой диалог с Абхазией и Южной Осетией.

«Грузии следовало бы, наконец, всерьез задуматься о восстановлении доверия с соседями: начать в Женеве прямой взаимоуважительный диалог с Абхазией и Южной Осетией, отказаться от подстрекательства других стран к визовой блокаде их жителей, отменить закон «Об оккупированных территориях»», - говорится в сообщении ведомства.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что в ходе женевских переговоров представители Грузии «превратили встречу в пропагандистскую акцию», построив свое выступление на тезисе о «российской оккупации» республик.