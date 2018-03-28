Россия «вдумчиво» ответит Западу на дипломатическую войну - МИД РФ

Последовательные дипломатические шаги в отношении США, Великобритании и поддержавших их стран будут предприняты в ближайшее время, однако какими они будут, в МИД РФ пока не уточняют.

«Нет никакой спешки. Мы подходим к этому основательно, вдумчиво», — заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Ранее - вслед за Великобританией - США, Канада и ряд европейских стран объявили о высылке более чем 100 российских дипломатов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позицию западных стран «хамством» и объявил, что без ответа она не останется.