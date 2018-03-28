Украинские таможенники нашли в письме из Гонконга 205 бриллиантов

Закладка в почтовом отправлении была обнаружена при прохождении рентгенологического контроля, сообщает на своем сайте киевское отделение Государственной фискальной службы (ДФС) Украины. В пакете с документами была вырезана выемка, в которой находился пакет с прозрачными камнями – именно так характеризуют находку таможенники. В общей сложности в письме из Гонконга насчитали 205 бриллиантов – их общую стоимость еще предстоит установить.

А получателем пакета является житель одного из украинских регионов. В ДФС не скрывают, что у контрабандиста будут проблемы: согласно таможенному кодексу Украины, его ждет не только изъятие драгоценного груза, но и штраф в размере 100% от его стоимости.

В марте этого года ДФС уже изымала аналогичное оправление. В тот раз бриллианты на Украину пересылались из США.