Дискриминация: МИД РФ о об отказе посольства США проводить собеседования для сборной России

Невыдача американских виз сборной России по вольной борьбе является нарушением обязательств США. Об этом заявили в МИД РФ. В ведомстве считают это грубым нарушением обязательств США. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Это прямая и открытая дискриминация команды одной из стран-участниц Кубка. Вызывает крайнее возмущение.

Команда России по вольной борьбе должна принять участь в Кубке мира с 5 по 9 апреля в городе Айова-Сити.