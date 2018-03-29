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Детские картинки: Захарова возмутилась презентацией Великобритании о «причастности» РФ к отравлению Скрипалей

Наталия Майорова
08:00 29.03.2018
Ранее в СМИ просочилась презентация, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта. В документе дипломатам подробно рассказали о «длинном списке враждебных действий России».
Фото: Алексей Иванов / ТРК "Звезда"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эксклюзивном интервью главному редактору информационной службы ТРК «Звезда» прокомментировала доклад Великобритании о якобы причастности России к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля.

По словам Захаровой, до сих пор Москва не получила от Лондона никаких вразумительных доказательств о якобы причастности российской стороны к инциденту.  

 «Мотивировано это было отсутствием официальных данных. Ничего со стороны Великобритании на сегодняшний момент по дипломатическим каналам России передано не было по так называемому "делу Скрипаля". При этом мы слышали от британских официальных лиц, что все материалы, которые имеются в распоряжении официальных структур, были направлены союзникам, коллегам в Великобритании по Европейскому союзу, натовцам и так далее», - рассказала она.

Вместе с тем, Захарова подчеркнула, что посол США в России Джон Хантсман также уклонился от ответов на вопросы о существовании так называемой «дополнительной базы», на основе которой американская сторона выслала сразу 60 российских послов.  

«Утром во вторник в одной из российских газет было опубликовано интервью посла США, господина Хантсмана, который опять же уклонился от прямых ответов на конкретные вопросы, что же это за доказательная база, которая позволила США совершить такую крупную недружественную акцию – выслать 60 российских дипломатов – и при этом еще и закрыть генконсульство. На все эти вопросы были даны очень пространные ответы ближайшим союзникам в Великобритании Соединенными Штатами. Мало того, Хантсман сказал журналисту, который брал это интервью, что все ответы содержатся в тех материалах, которые предоставила британская сторона. Мы тут же попытались обратиться к Великобритании и США, по официальным каналам мы не получили ничего. Журналисты тоже запрашивали материалы, но им было отказано. К концу дня «Коммерсантъ» эти материалы все-таки раздобыл», - сообщила Захарова.

По ее словам, презентация, которая была показана и которая повлияла на решение стран Запада выслать послов России, напоминает работу младшеклассников по качеству информации и ее оформлению.  

«Это шок, конечно. Это напоминает какие-то детские картинки. Так учат детей. Я не знаю, что это такое. Это презентация, сделанная на уровне учеников младших классов, которые освоили компьютер, на тему пересказа даже не того, что было в СМИ, а тех тезисов, которые были озвучены премьером Терезой Мэй. В ходе слушаний в парламенте на заданную тему, и то, все это хаотично, несвязно, обрывочно. Всего шесть страниц, это важно, из которых одна страница – это название презентации. Если говорить о страницах, в которых содержалась бы хоть какая-то информация, их всего пять. Только это пять страниц не текста, а картинок», - заметила Захарова.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в самом содержании презентации не говорится ничего о форме и способе доставки вещества, ничего о задействованном количестве людей. Однако Россия переводится в категорию «без сомнения» виновных в совершении преступления.  

«Я хочу обратить внимание, что в этих материалах говорится не о формуле того вещества, которое было использовано. Не говорится, какое количество людей было задействовано при нападении, если оно было. И вообще, было ли нападение. Не говорится ничего о форме и способе доставки этого вещества, в каком виде оно было – распылялось, было ли в виде порошка, аэрозоли, жидкости, в твердом каком-то состоянии, принимали ли они его сами, было ли совершено на них нападение. Вообще ничего не сказано. Не приведены фотографии с места инцидента. Нет никаких данных о состоянии здоровья конкретных двух людей, Скрипаля и его дочери. Но при этом Россия из Highly likely, то есть «с высокой долей вероятности» переводится в категорию No doubt - "без сомнения", то есть в категорию виновных в совершении этого преступления», - отметила Захарова.

Полную версию интервью смотрите в эфире телеканала «Звезда» сегодня, 29 марта, в 23:15.

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