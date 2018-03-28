Постпред РФ при ОБСЕ: Киев готовится к какому-то реваншу

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Киев, изменив формат операции украинских войск и приняв закон о реинтеграции Донбасса, готовится «к какому-то реваншу».

Закон о реинтеграции Донбасса был принят 18 января, после чего президент Украины Петр Порошенко поручил военным подготовить предложения по изменению формата операции на востоке страны. 16 марта Порошенко объявил, что режим «антитеррористической операции» в Донбассе завершен, введен режим «операции объединенных сил». Одновременно на пост командующего «объединенных сил» был назначен Сергей Наев, сразу заявивший, что будет говорить с главами ЛНР и ДНР «на языке военной силы».

«Так что все признаки того, что Украина, видимо, готовится к какому-то реваншу, налицо, поэтому напряжение возрастает. В значительной мере теперь требуется адекватная реакция и сообщества ОБСЕ, и в первую очередь нашей мониторинговой миссии», — заявил Лукашевич в эфире телеканала «Россия 24».

Вооруженный конфликт на востоке Украины вспыхнул в апреле 2014 года и стал реакцией Донбасса на вооруженный переворот в Киеве. После сокрушительных поражений ВСУ под Иловайском и Дебальцево, противостояние ВСУ и сил ополчения переросло в режим локальных столкновений по линии разграничения сторон.