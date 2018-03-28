Появилось видео вооруженного ограбления Бинбанка в Москве

Сайт телеканала «Звезда» публикует кадры вооруженного ограбления отделения Бинбанка на Сокольнической площади в Москве, которое произошло вечером в среду 28 марта.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неизвестные заходят в здание, а через некоторое время выбегают из него и скрываются в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что вооруженное ограбление отделения Бинбанка совершено на востоке Москвы. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Юрия Титова, в нападении принимали участие пять человек, которые были одеты в камуфляжную форму. Известно, что нападавшие украли сто тысяч долларов США. В Москве объявлен план «Перехват».