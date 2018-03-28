Джулиан Ассанж остался без связи с внешним миром

Посольство Эквадора в Лондоне лишило основателя WikiLeaks всех каналов связи. Соответствующее заявление посольство распространило в своем официальном Twitter. Что стало причиной столь жестких мер, в посольстве Эквадора не сообщают.

Джулиан Ассанж стал известен после того, как основанный им сайт WikiLeaks выложил в открытый доступ несколько тысяч секретных материалов Пентагона. В 2010 году обвинен шведским судом в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, с 2012 года скрывается от судебных преследований в посольстве Эквадора в Лондоне. В феврале лондонский суд оставил в силе ордер на арест Ассанжа, отклонив все доводы его защиты.