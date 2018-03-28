МЧС опровергло сообщение о чрезвычайной ситуации

Днем информационные агентства распространили оповещение о том, что с 18.00 28 марта до 10 утра 29 марта в столице установится безветренная погода, что препятствует рассеиванию вредных примесей. Москвичам было рекомендовано не открывать окна и форточки, а также реже выходить на улицу в указанные часы.

Вечером было объявлено, что предупреждение разослали по ошибке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Информация о неблагоприятных погодных явлениях ошибочно была размещена в разделе «Экстренные предупреждения»,- говорится в опровержении, которое цитирует ТАСС.

Между тем в Москве действительно устанавливается безветренная погода, однако, признали в ГУ МЧС, это не повод объявлять экстренное предупрежление.