Путин обсудил с Вучичем ситуацию в Косове

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Сербии Александром Вучичем проблему урегулирования в Косове. Разговор состоялся по телефону Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждена проблематика косовского урегулирования в контексте предпринятой 26 марта приштинскими властями в Косовска-Митровице провокационной акции против главы канцелярии по делам Косова и Метохии правительства Сербии Марко Джурича», — говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что в ходе разговора российская сторона решительно осудила действия, которые являются нарушением резолюции Совбеза ООН №1244.

В понедельник вечером спецназ косовской полиции силой прорвался в административное здание в городе Косовска-Митровица, где проходил круглый стол по косовской проблематике, и задержал директора канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурича.