В Москве вооруженные люди напали на отделение Бинбанка

Вооруженное ограбление отделения Бинбанка совершено на востоке Москвы. Об этом сайту телеканала «Звезда» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов.

Отмечается, что в нападении принимали участие пять человек в камуфляжной форме. По данным источника, в городе объявлен план «Перехват».

«Нападение было совершено в 18.10. Неизвестные зажли в банк с оружием. Сотрудники полиции разыскивают автомашину Hyundai Starex белого цвета, в котором с места преступления скрылись пять человек в камуфлированной одежде», — рассказал Титов.

Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются.