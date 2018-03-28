Слезы ручьем: Мария Захарова поделилась своими переживаниями о трагедии в Кемерове

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook поделилась переживаниями о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».

«В аптеке утром:

— Нужны капли. Глаза воспалились и опухли. Знаете, когда много плачешь.

— Не знаю. Я не плачу.

А я плачу третий день. Ничего не могу с собой поделать. Слезы ручьем», — написала она.

Днем ранее президент России Владимир Путин рассказал, что, когда услышал о трагедии в Кемерове, ему захотелось «не плакать, а реветь».

Сильнейший пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, 41 из них – дети. 28 марта объявлено в России днем общенационального траура.