В жилом доме в Петербурге произошел пожар

В жилом 23-этажном доме в Санкт-Петербурге произошел пожар. Производится эвакуация жильцов.

«Возгорание произошло в электрощитовой на уровне одного из верхних этажей дома на Коломяжском проспекте. Сейчас жильцов дома эвакуируют», — приводит РИА Новости слова представителя городского ГУМЧС РФ.

Пожару присвоен второй ранг. Информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.