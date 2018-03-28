Британская полиция скрывает истинную картину покушения на Сергея Скрипаля и его дочь

Шесть слайдов, продемонстрированных британской стороной журналистам различных изданий, позволяют, по мнению следователей, перевести Россию из разряда подозреваемых в обвиняемые. Таковы результаты расследования, длящегося уже почти месяц.

Однако британские СМИ опубликовали несколько записей с камер видеонаблюдения недалеко от места ЧП, но ни одна из них к данным расследования приобщена не была. Например, одна запись демонстрирует, как Сергей Скрипаль и некая женщина с белой сумкой выходят из ресторана Zizzi и направляются к торговой галерее. Из галереи пара проследовала в сторону парка, где позже обнаружат отца и дочь Скрипаль. Но «за кадром» остались примерно 40 минут, предшествовавших если не самому покушению, то звонку очевидца в полицию.

О том, что происходило в эти минуты, рассказывает запись еще одной камеры наблюдения – павильона рядом с рестораном «Джерис». На кадрах – Сергей и Юлия Скрипаль. Но – если женщина на этой записи действительно дочь Сергея Скрипаля, значит, из ресторана он был не с ней: различия во внешности бросаются в глаза. Также запись показывает, что сам Сергей Скрипаль проходил по торговой галерее дважды; она же зафиксировала двоих прохожих, бывших в галерее одновременно со Скрипалем.

Эти и другие записи были изъяты сотрудниками полиции, однако ни на ход, ни на результаты расследования, как показало шоу в Британском посольстве, они не повлияли.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии в парке в городе Солсбери 4 марта. Уже через час стало известно, что экс-шпион был отравлен неизвестным нервно-паралитическим газом. А еще через несколько часов премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в покушении на Скрипалей Россию.