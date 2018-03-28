Эксперт рассказал о шансах Савченко стать президентом Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко может быть кандидатом в президенты, если не будет до этого осуждена. Так считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Пока речь идет о сохранении присутствия в СМИ. Только судебные процессы и вбрасывание роликов позволяют удерживать дело Савченко в фокусе внимания. Она может быть кандидатом в президенты, если не будет до того осуждена, что маловероятно. Но она не будет реальным конкурентом», — рассказал RT Бортник, комментируя RT публикацию Надеждой Савченко, арестованной по подозрению в подготовке теракта, видео, на кадрах которого она обещает стать кандидатом в президенты Украины.

Эксперт также добавил, что Савченко непонятна для простых людей, но «ее личная смелость вызывает у них симпатию». По словам Бортника, свою президентскую кампанию Савченко может использовать как элемент раскачивания и пиара своей политической силы.

Ранее Надежда Савченко опубликовала в Facebook видео, в котором пообещала стать кандидатом в президенты Украины.

Надежду Савченко задержали 22 марта после заседания Рады, где ее лишили депутатской неприкосновенности, 23 марта ее арестовали на два месяца. В тот же день она объявила голодовку. Депутат подозревают в попытке организации госпереворота и подготовке серии убийств, в том числе президента Украины Петра Порошенко.