Скрипаля могло отравить ЦРУ - польский политик

Польский политик Януш Корвин-Микке полагает, что к отравлению Сергея Скрипаля могло быть причастно Центральное разведывательное управление. Об этом публицист написал на своей странице в «ВКонтакте».

По мнению Корвина-Микке, у России «не было причин убивать» Скрипаля тем более перед ЧМ-2018. По словам польского политика, мотив для совершения подобного преступления имелся у ЦРУ - таким образом американская разведка могла «направить пропагандистский огонь на Москву».

«Вы не верите, что это возможно? В ЦРУ могли отравить Скрипаля и быть уверенными, что никто не будет подозревать их; все подозрения будут падать на Россию», - предположил публицист.

Шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в городе Солсбери. Власти Великобритании обвиняют в причастности к случившемуся Россию, однако Москва данные обвинения категорически отрицает.

В связи с отравлением Скрипаля и его дочери 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов.

Инциденту в Солсбери посвящено новое расследование программы «Специальный репортаж». Не пропустите - в среду в 20:20 на телеканале «Звезда».