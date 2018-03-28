«Курящая» слониха озадачила ученых: видео

«Курящую» слониху обнаружили сотрудники национального парка Нагархол на юге Индии. Видео, на котором животное выдыхает клубы густого «дыма», опубликовала пресс-служба нацпарка.

На кадрах видно, как самка индийского слона набирает в рот золу, оставшуюся после лесного пожара, а потом с силой ее выдыхает.

«Думаю, что слониха хотела поесть древесного угля. Она подбирала его с земли, сдувала золу, а угольки проглатывала», - цитирует пресс-служба индийского биолога Варуна Госвами, изучающего слонов.

Ученые нацпарка предположили, что слониха поедала древесный уголь в лечебных целях, так как он оказывает на животных выраженное адсорбирующее и слабительное воздействие.