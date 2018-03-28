Суд арестовал техдиректора ТЦ в Кемерове

Заводский районный суд Кемерова арестовал техдиректора компании-собственника ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Георгия Соболева. Срок ареста составляет два месяца.

«Избрать… меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 дней — до 25 мая», — приводит ТАСС слова судьи.

Ранее сообщалось, что суд арестовал управляющую торгового центра Надежду Судденок и охранника Сергея Антюшина.

В воскресенье 25 марта в Кемерове произошло возгорание в четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Оно быстро переросло в пожар. В это время в здании находились сотни людей. Двери аварийных выходов оказались заблокированными. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 — дети. Еще более семидесяти человек пострадали. Причины трагедии выясняет центральное управление Следственного комитета России. Среда объявлена в РФ днем траура.