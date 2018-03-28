Польша подписала контракт с США на поставку американской системы ПРО Patriot

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявлял, что первые системы ПВО Patriot поступят в страну в 2022 году.Правительство Польши подписало соглашение о поставках в республику американской системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО) Patriot. Контракт заключен 28 марта в Варшаве.

Министр обороны Мариуш Блащак подписал документ в присутствии президента страны Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Министр отметил, что Польша заплатит за систему 4 млрд 750 млн долларов, при этом не считает, что это хорошая цена, передает РИА Новости.

Польша приобретает комплексы Patriot для создающейся национальной системы ПРО «Висла». Первые поставки должны начаться в 2022 году, а следующие произойдут в 2024 году.

Варшава и Вашингтон вели переговоры о поставках комплексов Patriot на протяжении последних трех лет. В феврале 2018 года стало известно, что Польше удалось договориться с США о более низкой цене и ускорить сроки поставок.