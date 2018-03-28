Стала известна дата прощания с Олегом Анофриевым

Проститься с народным артистом России можно будет в пятницу, 30 марта, в Центральной клинической больнице, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

«Прощание пройдет в пятницу в Центральной клинической больнице управления делами президента, место и время похорон неизвестно», — уточнили в пресс-службе.

О смерти Олега Анофриева, актера, автора и исполнителя популярнейших песен к отечественными фильмам и мультфильмам, сообщил в среду в своем Instagram актер Александр Олешко.

Сегодня в 23:10 в эфир телеканала «Звезда» выйдет программа «Двенадцать мгновений». Ко Дню памяти Олега Анофриева.