Стала известна дата прощания с Олегом Анофриевым
Ранее стало известно, что актер скончался в среду, 28 марта, на 88-м году жизни.
Фото: Галина Кмит/ РИА Новости
Проститься с народным артистом России можно будет в пятницу, 30 марта, в Центральной клинической больнице, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.
«Прощание пройдет в пятницу в Центральной клинической больнице управления делами президента, место и время похорон неизвестно», — уточнили в пресс-службе.
О смерти Олега Анофриева, актера, автора и исполнителя популярнейших песен к отечественными фильмам и мультфильмам, сообщил в среду в своем Instagram актер Александр Олешко.
Сегодня в 23:10 в эфир телеканала «Звезда» выйдет программа «Двенадцать мгновений». Ко Дню памяти Олега Анофриева.