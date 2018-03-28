Путин призвал к прозрачности и объективности в расследовании трагедии в Кемерове

Президент России Владимир Путин заявил, что расследование трагедии в Кемерове должно быть объективным и прозрачным. По словам российского президента, необходимо проверить все версии произошедшего. Об этом он сказал на встрече с главой СК Александром Бастрыкиным и главой Минздрава Вероникой Скворцовой, которые доложили главе государства о мерах, предпринимаемых в рамках ликвидации последствий трагедии и расследования ее причин.

«Еще одно обстоятельство: это расследование должно быть, как обычно, максимально объективным, но оно должно быть и максимально прозрачным», — сказал Путин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил организовать и провести проверку деятельности торгово-развлекательных центров на предмет безопасности.

В воскресенье 25 марта в Кемерове произошло возгорание в четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Оно быстро переросло в пожар. В это время в здании находились сотни людей. Двери аварийных выходов оказались заблокированными. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 — дети. Еще более семидесяти человек пострадали. Причины трагедии выясняет центральное управление Следственного комитета России. Среда объявлена в РФ днем траура.