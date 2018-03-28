Российские ученые научились предсказывать приближение смерти

«Нам удалось показать, что искусственный интеллект позволяет неинвазивно (без хирургического вмешательства) оценить биологический возраст испытуемых и вероятность наступления смерти. Для достоверных результатов не требуются медицинские анализы — достаточно данных о движениях человека, записанных фитнес-трекером», — рассказал Петр Федичев, заведующий лабораторией в МФТИ и научный директор Gero.

В основе российской разработки лежат результаты проекта NHANES, в рамках которого социальные и медицинские службы США наблюдали за здоровьем нескольких десятков тысяч медицинских работников. При этом учитывались не только данные о состоянии здоровья испытуемых, но и показания фитнесс-трекеров, что позволило ученым «надрессировать», по их словам, искусственный интеллект.

По словам Петра Федичева, российские ученые научили нейронную сеть выявлять неблагоприятные тенденции – например, связывать повторяющуюся последовательность движений человека с данными его медицинской карты. Метод позволил выявить испытуемых из группы риска и определить их риски смертности точнее, чем это делают традиционные медицинские исследования.

Ученые полагают, что их разработка поможет и простым россиянам, и медикам: первые смогут вовремя обратить внимание на проблемы со своим здоровьем, вторые – вовремя вмешаться, если у пациентов со здоровьем – проблемы. Сделать это будет просто: в этом году появится специальное приложение для смартфонов, которое позволит пользователю узнать свой биологический возраст и риски, которым он подвергается в плане здоровья.

Несколькими неделями ранее британские ученые опубликовали результаты исследования, согласно которому велоспорт позволят "омолаживать" биологический возраст и продлевает жизнь пожилым людям.