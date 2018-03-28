ВВП России вырастет на 2% в 2018 году - Минэкономразвития

Рост российской экономики на два процента в 2018 году ожидают в министерстве экономического развития РФ. Об этом сообщил министр Максим Орешкин в ходе доклада на заседании итоговой коллегии ведомства.

«Российская экономика вступила в 2018 год на подъёме. В 2017 году возобновился экономический рост после двухлетней рецессии. Ожидается, что в текущем году экономика продолжит расти темпами около 2%», - заявил Орешкин.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что к 2019 году ВВП России впервые превысит отметку в 100 триллионов рублей.