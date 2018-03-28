Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ВВП России вырастет на 2% в 2018 году - Минэкономразвития

Павел Настин
16:43 28.03.2018
В министерстве заявили, что в этом году российская экономика демонстрирует подъем.
ВВП России вырастет на 2% в 2018 году - Минэкономразвития
Фото: pixabay

Рост российской экономики на два процента в 2018 году ожидают в министерстве экономического развития РФ. Об этом сообщил министр Максим Орешкин в ходе доклада на заседании итоговой коллегии ведомства.

«Российская экономика вступила в 2018 год на подъёме. В 2017 году возобновился экономический рост после двухлетней рецессии. Ожидается, что в текущем году экономика продолжит расти темпами около 2%», - заявил Орешкин.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что к 2019 году ВВП России впервые превысит отметку в 100 триллионов рублей. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Отказ «Патриота»: как США скрыли реальную эффективность комплексов ПВО
Дата28.03.2018, 08:36
Отказ «Патриота»: как США скрыли реальную эффективность комплексов ПВО
В Забайкальском крае завершился первый этап масштабного тактического учения с боевой стрельбой
Дата28.03.2018, 04:20
В Забайкальском крае завершился первый этап масштабного тактического учения с боевой стрельбой
По завершении сезона 2018/19 КХЛ покинет минимум один клуб
Дата28.03.2018, 15:55
По завершении сезона 2018/19 КХЛ покинет минимум один клуб
Удар стального «Стрижа»: летчики пилотажной группы ВКС из Кубинки отработали защиту воздушных рубежей
Дата26.03.2018, 15:11
Удар стального «Стрижа»: летчики пилотажной группы ВКС из Кубинки отработали защиту воздушных рубежей
Российские вооружения показали на военном параде в Мьянме
Дата27.03.2018, 17:57
Российские вооружения показали на военном параде в Мьянме
Тайна гибели Гагарина: почему спустя полвека после трагедии споры о ней не утихают
Дата27.03.2018, 08:39
Тайна гибели Гагарина: почему спустя полвека после трагедии споры о ней не утихают
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
16:47 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры с места пожара в Петербурге
14:56 В стране и мире
Видео
Умер Олег Анофриев
11:54 В стране и мире
Киев подтвердил наличие украинских элементов в двигателях ракет КНДР
11:17 В стране и мире
Видео
Он мог быть замешан в международной группировке – знакомый Скрипаля о британском шпионе
08:22 В стране и мире
Ложные данные по жертвам в Кемерове распространялись через американский центр кибератак в Киеве – эксперт
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Не оправдали надежд: в Сети опубликованы кадры «взбесившихся» американских противоракет Видео
Не оправдали надежд: в Сети опубликованы кадры «взбесившихся» американских противоракет
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета Видео
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва Видео
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота» Видео
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота»
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР Видео
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР
Толстый кот-миротворец мгновенно остановил драку: видео Видео
Толстый кот-миротворец мгновенно остановил драку: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.