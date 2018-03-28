МЧС рекомендует москвичам меньше находиться на улице в среду вечером

Неблагоприятные погодные условия, связанные с повышенной концентрацией вредных веществ в воздухе ожидаются в Москве в среду вечером. Информацию об этом распространил столичный главк МЧС.

«По прогнозам синоптиков (Росгидромет) в период с 18:00 мск 28.03.2018 г. до 10:00 мск 29.03.2018 г. на территории города Москвы и городов Московской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», - говорится в сообщении.

В этой связи рекомендуется по возможности сократить время пребывания на открытом воздухе, а находясь дома, закрывать окна и форточки. Также спасатели посоветовали использовать систему кондиционирования и очистки воздуха.