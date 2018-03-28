Сотрудники «Зимней вишни» отрицают свою вину

Охранник кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Сергей Антюшин и управляющая ТРЦ Надежда Судденок заявляют о том, что они невиновны в произошедшей в Кемерово трагедии.

Антюшин заявил, что не считает себя виновным. Он написал в своем рапорте 19 марта о том, что что пожарная сигнализация ранее была неисправна.

Вину за пожар охранник возложил на руководство ТЦ. Он уточнил, что технический директор знал о неполадках.

Управляющая ТРЦ Надежда Судденок также заявила о том, что непричастна к пожару. По ее словам, проверки, которые проходили в ее присутствии, не выявили никаких неисправностей.

Она утверждает, что добросовестно выполняла свою работу, и не желает быть без вины виноватой, сообщают «Известия».

Трагедия в Кемерово произошла 25 марта. По последним данным, жертвами ЧП стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 27 погибших.