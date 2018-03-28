Великобритания поблагодарила МИД РФ за «придание большей огласки» презентации по делу Скрипаля

Форин Офис поблагодарил МИД России «за придание большей огласки» презентации по инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Ранее эта презентация просочилась в российские СМИ.

«Мы благодарны МИД России за придание большей огласке презентации по инциденту в Солсбери», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в СМИ просочилась презентация, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта. В документе дипломатам подробно рассказали о «длинном списке враждебных действий России». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала документ и его презентацию крупнейшей манипуляцией общественного сознания.