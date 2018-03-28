Он был знаковой фигурой: народная артистка Светлана Немоляева об Анофриеве

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в комментарии сайту телеканала «Звезда» выразила соболезнования в связи со смертью советского и российского актера, народного артиста Олега Анофриева.

«Я его знала еще очень молодым. Когда мы были, вся плеяда в театре Маяковского, только что поступившие, и он был принят в труппу. Мы играли очень много вместе спектаклей. Он был, конечно, всегда очень веселы, очень смешливый, остроумный. Дивно пел, это все знали. В театре он прослужил недолго, но солнечные отношения у нас с ним остались на всю жизнь. Его очень любил мой муж Александр Лазарев, восхищался им и считал, что лучше его в кино никто не поет. Он прожил долгую и счастливую жизнь. Он был знаковый творческий человек», - рассказала сайту «Звезды» Немоляева.

Ранее стало известно, что в Подмосковье на 88 году жизни ушел из жизни народный артист Олег Анофриев. Он исполнил и записал более двухсот есен. Его голос зрители слышали в фильмах «Земля Санникова» и «Принцесса цирка», мультфильмах «Бременские музыканты» и «Как Львенок и Черепаха пели песню». Олег Анофриев сыграл в советских фильмах «Будьте моим мужем», «Там, на неведомых дорожках...», «Человек с бульвара Капуцинов» и других.

28 марта в 23:10 вместо программы «Звезда на «Звезде» в эфир выйдет программа «Двенадцать мгновений» ко Дню памяти Олега Анофриева.