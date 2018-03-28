В ОЗХО считают, что Великобритания имела право не консультироваться с Россией по «делу Скрипаля»

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия ОЗХО) пояснил, что консультация – это право, а не обязательство. Его слова приводит ТАСС.

Выступая 28 марта в эфире радиостанции BBC, генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджу заявил, что британская сторона имела право не консультироваться с Россией по «делу Скрипаля», поскольку это разрешает Конвенция по запрещению химического оружия.

«Российская сторона ссылалась на статью 9 Конвенции, на основе которой Великобритания могла провести консультацию. Великобритания предпочла применить статью 8 – запросить техническую поддержку от ОЗХО… Статья 9, на которую ссылалась Россия, это право, но не обязательство», - пояснил Ахмет Узумджю.

Узумджю также подчеркнул, что данная ситуация (с «делом Скрипаля») является «тревожной» для ОЗХО, и необходимо, чтобы обязательства стран – членов ОЗХО, целостность и уровень доверия к Конвенции остались неизменными.

В свою очередь, по мнению постоянного представителя России при ОЗХО Александра Шульгина, отказ Великобритании от двухсторонних консультаций может означать наличие подвоха, который могут обнаружить российские эксперты. А глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Россия хочет прояснить основания сотрудничества Великобритании и Технического секретариата ОЗХО, привлеченного британской стороной к расследованию инцидента в Солсбери.

«Нельзя забывать, что в рамках конвенции никакой анализ национальных расследований, как это запросила британская сторона, Техсекретариат проводить не вправе», - заявил Ермаков.

О «деле Скрипаля» во всем мире заговорили после 4 марта, когда в Солсбери неизвестным нервно-паралитическим газом был отравлен британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь. Факт покушения стал основанием для дипломатической войны, которую объявили России США, Великобритания и некоторые страны ЕС.