Путин поручил проверить деятельность торгово-развлекательных центров

Президент России Владимир Путин поручил организовать и провести проверку деятельности торгово-развлекательных центров на предмет безопасности.

«Нужно посмотреть на деятельность развлекательных торговых центров подобного рода. Нужно, чтобы это не приобрело характер какой-то кампанейщины», — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.

Также Владимир Путин поручил кабмину сделать все необходимое со стороны федерального правительства для оказания помощи семьям, которые оказались потерпевшими в результате трагедии в Кемерове. Ранее сообщалось, что банки спишут кредиты семьям погибших.

В результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове 64 человека погибли, еще 76 получили ранения.