Путин поручил проверить деятельность торгово-развлекательных центров
Владимир Путин также поручил кабмину сделать все необходимое для оказания помощи семьям, которые оказались потерпевшими в результате трагедии в Кемерове.
Фото: пресс-служба президента / РФ
Президент России Владимир Путин поручил организовать и провести проверку деятельности торгово-развлекательных центров на предмет безопасности.
«Нужно посмотреть на деятельность развлекательных торговых центров подобного рода. Нужно, чтобы это не приобрело характер какой-то кампанейщины», — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.
Также Владимир Путин поручил кабмину сделать все необходимое со стороны федерального правительства для оказания помощи семьям, которые оказались потерпевшими в результате трагедии в Кемерове. Ранее сообщалось, что банки спишут кредиты семьям погибших.
В результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове 64 человека погибли, еще 76 получили ранения.