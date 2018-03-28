Британские стюардессы оставили в пустом самолете женщину-инвалида

Экипаж компании EasyJet после того, как авиалайнер приземлился в лондонском аэропорту Гатвик, покинул борт, оставив беспомощную пассажирку одну.

Инвалидом оказалась не простая англичанка: Софи Морган – британская журналистка и телеведущая. Прождав помощи более получаса, Софи «твитнула» свое селфи на фоне пустого салона авиалайнера, подписав:

«Оставили на борту EasyJet на 40 минут… Никаких извинений. Только грубый персонал».

После этого члены экипажа попытались неуклюже оправдаться: долго искали инвалидную коляску, которую якобы кто-то куда-то увез. А руководство компании попыталось перед журналистской извиниться, предложив – через тот же Twitter – пообщаться лично.

Однако Софи Морган отказалась идти на мировую, написав в своем Twitter:

«Такой вид услуг сейчас считается почти нормой. Невероятно грубый персонал сделал ситуацию еще хуже».

По утверждениям британских журналистов, с EasyJet подобные казусы происходят регулярно и отношение к инвалидам в компании далеко от идеального. Буквально накануне инцидента с Софи Морган стюарды EasyJet отказались помочь параолимпийской спортсменке, страдающей церебральным параличом, объяснив, что та «выглядит вполне нормально».