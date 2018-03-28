Умер Олег Анофриев

На 88 году жизни умер советский и российский актер, народный артист Олег Анофриев. Об этом на своей странице в Instagram сообщил его коллега Александр Олешко. Как рассказал Олешко в комментарии телеканалу «Звезда», актер скончался в Подмосковье.

«Да, это случилось час назад. Мне об этом сообщила его внучка. Он долго болел. Это был самый прекрасный и удивительный артист, голос нашего детства.

Олешко добавил, что Анофриев был его очень хорошим другом, и что он скорбит об этой большой утрате.

Олег Анофриев исполнил и записал более 200 песен. Его голос зрители слышали в фильмах «Земля Санникова» и «Принцесса цирка», мультфильмах «Бременские музыканты» и «Как Львенок и Черепаха пели песню». Олег Анофриев сыграл в советских фильмах «Будьте моим мужем», «Там, на неведомых дорожках...», «Человек с бульвара Капуцинов».