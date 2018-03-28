Русофобская провокация - МИД РФ в ответ на высылку Киевом российских дипломатов

В МИД России прокомментировали высылку 13 российских дипломатов Украиной. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали эти действия «очередной антироссийской выходкой Киева», «глубоко враждебным по отношению к России актом» и «русофобской провокацией».

В МИД отметили, что Киев «проявил "солидарность" с русофобской провокацией, устроенной Лондоном в связи с так называемым "делом Скрипалей", которое, кстати, к Украине и раздирающим ее острым проблемам не имеет вообще никакого отношения».

«Желая выслужиться перед своими западными покровителями и спонсорами, украинские власти готовы любой ценой угодить своим кураторам», - говорится в сообщении на официальном сайте МИД России.

В ведомстве добавили, что такие действия не улучшают ситуацию по урегулированию кризиса на Украине, в том числе в рамках «нормандского формата».

26 марта Киев объявил о высылке из страны 13 российских дипломатов.