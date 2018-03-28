Охранник кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» рассказал о своих действиях во время возгорания

Охранник торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, где 25 марта произошла страшная трагедия, прокомментировал свои действия во время возгорания в здании.

По его словам, когда начался пожар, он наблюдал за происходящим в мониторы, после чего вызвал пожарных.

«На тот момент, когда все это начало происходить, я смотрел на мониторы. Видел, что на четвертом этаже задымление, идет дым. Первые действия, естественно, произошла сработка в детском центре на четвертом этаже. Увидел, что идет дым по коридору кинотеатра. Естественно, я сразу позвонил 112 со служебного телефона, сказал, что у нас пожар в торговом центре. Позвонил охраннику с первого этажа», - рассказал он.

На вопрос журналистов, почему охранник отключил сигнализацию, подозреваемый отвечать отказался.

«Я не буду ничего говорить. Кнопка оповещения была неисправная, она и ранее неисправная была», - сообщил он.

Кроме того, по словам охранника, он неоднократно писал рапорт на нерабочую кнопку. Однако о ее неисправности стало известно еще 19 марта.

«Сообщал об этом. Писал рапорт. Технический директор каждый день приходит расписываться. Какие неисправности – мы сообщаем инженерам о каждой неисправности. 19 числа еще была неисправность», - отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался оценивать поведение губернатора Кемеровской области, а также других местных чиновников.