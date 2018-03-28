Савченко сняла вышиванку и призвала голосовать за себя на выборах

На кадрах видно, как Савченко на фоне снежной ночи подходит к окну и снимает с себя вышиванку. Она заменяет традиционную славянскую рубаху военной униформой. Босые ноги она обувает в тяжелые берцы. После чего предстает в уже совершенно другом образе со словами:

«Я знаю, что нужно делать, и решение действовать для себя я уже приняла».

Савченко призывает сограждан также не оставаться в стороне, и проголосовать за нее, когда она станет кандидатом в президенты Украины.

«Надежда Савченко. Ваш голос — это ваше решение. Совместное действие остановит преступление власти», — гласит надпись в конце ролика на странице нардепа в Facebook.

Напомним, что ранее сообщалось о снятии с депутата Верховной рады Надежды Савченко депутатской неприкосновенности и ее аресте. После этого в Шевченковском районном суде Киева она посетовала, что даже не может сходить в туалет, так как помещение, в котором она содержится, наполнено камерами видеонаблюдения, и что российские СИЗО комфортнее украинских.