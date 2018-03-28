В Кремле отказались комментировать работу кемеровской администрации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался оценивать поведение губернатора Кемеровской области, а также других местных чиновников.

«Когда президент приехал на встречу в морг, где они (представители инициативных групп - прим. ред.) сверяли списки, то сказал, что какие-либо решения и оценки давать скоропалительно под камеры вряд ли уместно. Главное - детально разобраться в том, что произошло, выяснить причины, и потом обдуманно уже давать какие-то оценки», - подчеркнул он.

Также Песков сообщил, что больше ничего комментировать не станет.

«Не хотел бы, и вряд ли могу давать оценку действиям в эти критические дни администрации Кемерово - это не моя работа», - заявил Песков.

Также пресс-секретарь российского президента отметил, что «конечные цифры» будут представлены по результатам следствия.

Россия скорбит по погибшим в Кемерове. В стране общенациональный траур. Сегодня в Кузбассе первые похороны тех, кто не смог выбраться из огненной ловушки. По официальным данным, в пожаре погибли 64 человека, среди них - 41 ребенок.